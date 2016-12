Statt UKW: BR verbessert DAB Plus-Empfang

Weder UKW noch DAB Plus waren bisher im oberpfälzischen Altenstadt an der Waldnaab gut zu empfangen. Jetzt will der Bayerische Rundfunk (BR) nachbessern, aber nur beim digitalen Empfang.



In Altenstadt an der Waldnaab in der bayerischen Oberpfalz war bisher einregelrechtes Empfangsloch. Weder UKW noch das digital-terrestrische DAB Plus war dort in ausreichender Qualität verfügbar. Jetzt reagiert der Bayerische Rundfunk (BR) und will vor Ort einen Füllsender errichten, allerdings nur für DAB Plus.