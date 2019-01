Steckt Ex-Bild-Chefredakteurin in geheimen RTL-Verhandlungen?

Die Gerüchteküche um Tanit Koch brodelt. Die frühere "Bild"-Chefin soll schon bald einen neuen Arbeitgeber bekommen: RTL.



Zwei Jahre hielt sich Tanit Koch in der Chef-Etage der "Bild"-Zeitung bis sie im Februar 2018 den Axel Springer Verlag verließ. Seit dem ist die Journalistin als Moderatorin bei Podiumsveranstaltungen und Mitglied der Transatlantic Commission on Election Integrity im Einsatz. Führt sie ihr Weg nun zu einem neuen Arbeitgeber nach Köln?