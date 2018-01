Stefan Gödde bereist Amerika ein Jahr nach Trumps Triumph

Mit seiner Rede "Hail Trump! Hail our people! Hail victory!" machte sich Richard B. Spencer nach dem Wahlsieg von Donald Trump zu einer Führungsfigur der amerikanischen Alt-Right-Bewegung.



Stefan Gödde reiste für die Reportage "Inside: So tickt Amerika - Ein Jahr Präsident Donald Trump" durch die USA und traf Anhänger und Gegendemonstranten der Alt-Right-Bewegung. Die Bewegung ist für die Vorherrschaft der Weißen (White Supremacy), den Einwanderungsstopp oder auch den sog. "Rassen-IQ" (race IQ).