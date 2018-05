Stefan Mross setzt sonntags im Ersten auf Schlager und Senioren

"Immer wieder sonntags" ist nach "Tatort" und "Tagesschau" eine der populärsten ARD-Sendungen am Sonntag. Moderator Stefan Mross trimmt die Show im Ersten auf Volksmusik und deutschen Schlager. Und findet immer sein Publikum - ähnlich wie der "ZDF-Fernsehgarten".



Stefan Mross gibt im Ersten am Sonntagvormittag den Ton an. Deutscher Schlager und Volksmusik sind die Instrumente, mit denen er im Fernsehen für Stimmung sorgt. Die ARD-Unterhaltungsshow "Immer wieder sonntags" moderiert er nun im 14. Jahr in Folge. In diesem Jahr steht er häufiger vor der Kamera als sonst. Es gibt erstmals 16 Live-Ausgaben der Show. Bislang waren es 14 Folgen. Grund ist das hohe Zuschauerinteresse, sagt der für die Sendung verantwortliche Südwestrundfunk (SWR). Start der diesjährigen Staffel ist an diesem Sonntag um 10.00 Uhr. Sie dauert bis Anfang September.