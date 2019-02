Stefan Raab tritt überraschend auf Opernbühne auf

Der Moderator, der sich vor mehr als drei Jahren vom Fernsehbildschirm zurückgezogen hat, war am Samstag Überraschungsgast bei einem Konzert seines einstigen Schützlings Max Mutzke in Bonn.



Der Auftritt war zuvor geheim gehalten worden. Bekannt war allein, dass Mutzke (37, "Can't Wait Until Tonight") im Rahmen der Reihe "Quatsch keine Oper" - bei der Künstler auftreten, die normalerweise nicht auf Opernbühnen stehen - einen "Special Guest" begrüßen wollte.