Stefanie Tücking: Todesursache gefunden

Am Wochenende starb die aus der Musiksendung "Formel Eins" bekannt gewordene Moderatorin Stefanie Tücking im Alter von 56 Jahren. Nun fand eine Obduktion die Ursache heraus.



Die Moderatorin Stefanie Tücking ist an einer Lungenembolie gestorben. Das habe die Obduktion ergeben, teilte der Südwestrundfunk (SWR) am Donnerstag unter Bezugnahme auf die Staatsanwaltschaft Baden-Baden mit. Sie war am vergangenen Samstag im Alter von 56 Jahren überraschend gestorben. Tücking war rund 30 Jahre lang Moderatorin bei der Popwelle SWR3. Bundesweit bekannt wurde sie in den 80er Jahren durch die ARD-Sendung "Formel Eins".