Steffen Henssler kommt 2017 mit neuer TV-Show

Bei Vox moderiert Steffen Henssler die Show "Grill den Henssler", im nächsten Jahr wird er für eine neue Fernsehshow vor der Kamera stehen, kündigte der TV-Koch nun an.



TV-Koch Steffen Henssler hat für das kommende Jahr eine neue Show angekündigt. "Neues Restaurant, neue Fernsehshow und vorher schön Urlaub machen", beschrieb der 44-Jährige seine Pläne für das neue Jahr in einem Interview von Radio SAW. "Noch ein ticken weniger kochen und bisschen mehr essen" wolle er in der neuen Sendung. Mehr verriet Henssler zu dem neuen Format nicht.