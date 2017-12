Steffen Henssler und ProSieben kämpfen gegen sinkende Quoten

Zum dritten Mal muss der TV-Koch Steffen Henssler nächste Woche gegen einen vom Publikum ausgewählten Gegner antreten. ProSieben hat wegen der sinkenden Quoten Veränderungen in der Sendung angekündigt.



Bisher begann die Sendung mit einem Zuschauervoting, in dem der Kontrahent Hensslers ausgewählt wurde. Nach Informationen von DWDL soll der Kandidat jetzt schon vorher Online bestimmt werden. Dies führt zu einem schnelleren Einsteigen in die Duelle, da die Vorstellung und die Wahl des Gegners im Schnitt mindestens die erste halbe Stunde in Anspruch nahm.