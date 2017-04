Steiermark, Oberösterreich, Salzburg vor HDTV-Umstellung

Mit dem heutigen Tag beginnt in Österreich die nächste Phase der HDTV-Umstellung, die für Nutzer ohne Zusatzkosten erfolgt.



Am Mittwoch und Donnerstag wird in der Steiermark, in Oberösterreich und in Salzburg die nächste Phase der HDTV-Umstellung vollzogen. Heute ist zunächst die Steiermarkt dran. Morgen folgen Oberösterreich und Salzburg. Die Umstellung, die für Zuschauer nicht mit Zusatzkosten verbunden ist, erfolgt auf das Antennen-Fernsehen DVB-T2/simpliTV in High Definition, womit ORF eins, ORF 2, ORF III und ORF Sport+ künftig in diesen drei Bundesländern ohne Aufpreis über Antenne in HD-Qualität übertragen wird.