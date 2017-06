Steigert Werbung in HD die Kaufabsicht?

Läuft ein Werbespot in HD, ist der Zuschauer eher dazu bereit, das Produkt zu kaufen. Das will jetzt eine Studie von HD Plus herausgefunden haben. Demnach ist die konkrete Kaufabsicht beim HD-Spot um 22 Prozent höher als bei Einem in SD-Qualität.



Die Befragten einer Studie zur Werbewirkung im Auftrag von HD Plus waren sich einig: Ihnen gefällt der Werbespot für das gleiche Produkt in hochauflösendem HDTV besser als in SD-Qualität. Und zwar um 33 Prozent. Die Probanden sahen einen Werbespot für ein so genanntes Fast-Moving Consumer Good.