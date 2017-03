Steigt Amazon ins Mobilfunkgeschäft ein?

Amazon scheint ernst zu machen. Einem Bericht zufolge plant der Online-Händler den Einstieg in den Mobilfunkanbietermarkt. Eine Einigung mit einem der drei Netzbetreiber in Deutschland steht aber noch aus.



Der Versandhandelgigant ist bekannt dafür, ständig nach Möglichkeiten zu suchen sein Geschäft weiter auszubauen. Manche Experimente, wie jüngst der kassenlose Supermarkt, muten etwas riskanter an, manche bringen jedoch auch durchschlagenden Erfolg. Ein Einstieg in den Mobilfunkmarkt hört sich da fast schon konservativ an.