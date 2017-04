Steigt RTL 2018 aus Formel-1-Übertragung aus?

Der Besitzer-Wechsel in der Formel 1 könnte für Bewegung bei den TV-Übertragungen sorgen. Denn wie Anke Schäferkordt, Chefin der Mediengruppe RTL, erklärte, müsse eine Fortführung über 2017 hinaus erst geprüft werden. Der Kölner Privatsender überträgt die Rennserie seit über 20 Jahren.



Im deutschen Fernsehen gehören die Formel 1 und RTL beinahe unzertrennbar zusammen. Die aktuell angelaufene Saison ist die 26. in ununterbrochener Folge, die der Kölner Privatsender die Königsklasse des Motorsports überträgt. Ob weitere Jahre dazu kommen, scheint nach dem Wechsel der Besitzerverhältnisse jedoch nicht sicher. Diese Unsicherheit wird zudem durch Anke Schäferkordt, Chefin der Mediengruppe RTL, geschürt.