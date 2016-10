Steigt der Bauer-Verlag groß beim Digitalradio ein?

Der Bauer-Verlag könnte die Digitalradio-Szene in Deutschland gehörig aufmischen. Bauer will sich offenbar für die Ausschreibung der nationalen Abdeckung mit DAB Plus bewerben.



In die hiesige Digitalradio-Szene könnte Bewegung kommen. Der Verlag Bauer will sich für die nationale DAB-Plus-Abdeckung bewerben. Obwohl ein zweiter bundesweiter Multiplex noch nicht mal beschlossen ist, äußerte sich Konzerngeschäftsführer Andreas Schoo im Branchenmagazin "Werben und Verkaufen" (W&V) dementsprechend.