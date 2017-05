Steigt der Rundfunkbeitrag höher als erwartet?

Nach der Entscheidung, den Rundfunkbeitrag in der aktuellen Periode stabil zu halten, wird es ab 2021 zu einem Anstieg kommen. Dieser könnte nach Meinung des KEF-Vorsitzenden allerdings höher ausfallen als zunächst angenommen.



An kaum einer zu zahlenden Leistung entzündet sich eine kontroversere Debatte als am Rundfunkbeitrag. Diese Abgabe, über die sich die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten finanzieren, wurde 2015 das erste Mal überhaupt gesenkt, eine weitere Senkung für die aktuelle Beitragsperiode 2017 bis 2020 wurde sowohl von den Anstalten als auch letztendlich von den Ministerpräsidenten der Ländern abgelehnt. Einen anschließenden Anstieg ab 2021 sah die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) bereits im März 2016 als unausweichlich an, allerdings könnte dieser noch höher ausfallen, als ursprünglich geplant.