Stellenabbau beim WDR

Der Rundfunkrat genehmigt WDR-Haushalt. Um überleben zu können, hat sich der Sender ein hartes Sparprogramm auferlegt. Das beinhaltet auch Stellenabbau.



Der Rundfunkrat des Westdeutschen Rundfunks (WDR) hat die Finanzplanung des Senders bis 2022 genehmigt. Die Pläne des größten ARD-Senders sehen jährliche Einnahmen von rund 1,4 Milliarden Euro vor - damit und mit dem Aufbrauchen angesparter Rücklagen sei die Finanzierung des WDR bis voraussichtlich 2020 gesichert, teilte das Gremium am Dienstag mit. "Dass der WDR noch schwarze Zahlen schreiben kann, haben wir einem harten Sparprogramm zu verdanken. Gleichzeitig konnte der WDR nur so in die neuen digitalen Medien investieren", sagte der Vorsitzende des Rundfunkrats, Andreas Meyer-Lauber, laut Mitteilung.