Stern TV: Nazan Eckes vertritt Steffen Hallaschka

Diesen Mittwoch ist ein neues Gesicht bei Stern TV zu sehen - Nazan Eckes wird das Magazin moderieren. Es wird jedoch keine Dauerlösung werden.



Nazan Eckes übernimmt für den heutigen Abend "Stern TV" von Steffen Hallaschka. Den hat es dahin gerafft. Er fällt mit einer starken Grippe aus.