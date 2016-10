"Sterne in Berlin": RTL2 startet Polizisten-Soap

RTL2 bringt ein neues Soap-Format ins Programm. "Sterne von Berlin - die jungen Polizisten" dreht sich um die Geschichten aus dem Arbeits- und Privatleben fünf junger Polizisten.



Mit "Sterne von Berlin - die jungen Polizisten" versucht sich RTL2 an einer neuen Vorabend-Soap. Die Show soll den Zuschauern einen Einblick in den Alltag einer WG mit fünf Nachwuchspolizisten in Berlin geben. Die Soap begleitet die Protagonisten nicht nur bei ihren Einsätzen, sondern auch im Alltag des gemeinsamen WG-Lebens.