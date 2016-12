Steuernachzahlung: Apple und Irland verwehren sich EU-Forderung

Die EU-Kommission verlangt von Apple eine Steuernachzahlung in Höhe von 13 Milliarden Euro. Nun wollen der iPhone-Konzern und Irland vor Gericht gegen diese Forderung vorgehen.



Apple und Irland ziehen wie angekündigt gegen die geforderte Steuernachzahlung von mehr als 13 Milliarden Euro vor Gericht. Das irische Finanzministerium erklärte am Montag unter anderem, die EU-Kommission habe die relevanten Fakten missverstanden und mische sich in die nationale Souveränität in Steuerfragen ein. Das Verfahren vor dem Gericht der Europäischen Union dürfte mehrere Jahre dauern - und dann würde die unterlegene Seite wahrscheinlich noch vor den obersten Europäischen Gerichtshof (EuGH) ziehen.