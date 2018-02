Steven Gätjen präsentiert die Goldene Kamera aus Hamburg

Steven Gätjen darf zum zweiten Mal die Goldene Kamera moderieren. Am Donnerstag wird die Sendung vom ZDF aus der Messe in Hamburg übertragen.



Wie das ZDF heute mitteilte, wird zum zweiten Mal darf Steven Gätjen die Verleihung der Goldenen Kamera am Donnerstag aus der Messe in Hamburg moderieren. Das ZDF überträgt die Veranstaltung ab 20.15 Uhr. In diesem Jahr wird die Goldene Kamera, der Film- und Fernsehpreis der Funke Mediengruppe zum 53. Mal verliehen.