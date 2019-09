Stichwort Erdbeerkäse: "Frauentausch"-Folge kommt morgen nochmal

Wer kennt sie nicht, die Sätze "Bio ist für mich Abfall." und "In Leberwurst sind Vitamine drin." Sie stammen aus einer "Frauentausch"-Folge aus dem Jahr 2010. Die Kult gewordene Episode wird morgen früh auf RTL 2 wiederholt.



Die Urheberin "Nadine the Brain" erlebt derzeit eine kleine Renaissance. Bereits im vorigen Jahr wurde sie unfreiwillig Werbestar für Kaufland, das mit ihr Erdbeerquark bewarb.