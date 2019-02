Stimme von "Akte X"-Star Gillian Anderson: Franziska Pigulla tot

Von "Akte X" bis "John Sinclair": Die Synchronsprecherin Franziska Pigulla war bekannt für ihre tiefe Stimme. Sie ist nun im Alter von nur 54 Jahren in Berlin gestorben.



In der Mysteryserie "Akte X" war sie die deutsche Stimme von "Scully" Gillian Anderson. Franziska Pigulla ist am Samstag in einem Krankenhaus in Berlin nach langer schwerer Krankheit gestorben. Das bestätigte ihr Ehemann am Mittwoch der dpa.



"Franziska Pigulla hatte die wohl tiefste Sprecherstimme unter den Sprecherinnen in Deutschland", heißt es in einem Nachruf auf der Webseite der Sprecheragentur Carpe Diem Studios in Appenweier bei Offenburg. Sie sei "immer fokussiert auf die Botschaft und den Zuhörer" gewesen.