Stingray Now 4K – der dritte UltraHD Musiksender von Stingray

Der kanadische Anbieter Stringray startet nach Stingray Festival 4K und Stingray Ambiance 4K seinen dritten UHD-Sender.



Ultrahochauflösende Inhalte erobern den TV-Markt. Das gilt auch für Musiksender. Ganz vorn mit dabei ist der kanadische Anbieter Stingray. Er ist einer der führenden Plattformbetreiber für Musik im B2B-Sektor. Heute gab er im Zuge der Mipcom in Cannes bekannt, einen neuen UltraHD Sender an den Start zu bringen: Stingray Now 4K.