"Stranger Things" wird mit dritter Staffel fortgesetzt

Nachdem bislang noch immer unklar ist, wie und ob es überhaupt mit der Erfolgsserie "House of Cards" weiter geht, beruhigt Netflix nun zumindest die Gemüter der Fans von "Stranger Things".



Die US-Erfolgsserie "Stranger Things" mit Winona Ryder in einer Hauptrolle wird fortgesetzt. Es werde eine dritte Staffel geben, teilte der Streamingdienst Netflix am Freitag mit. Die im Sommer 2016 gestartete Serie ist eine Hommage an Mystery-Thriller der 1980er Jahre.