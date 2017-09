Straßenrad-WM live im ZDF

Die Straßenrad-WM findet noch bis zum 24. September im norwegischen Bergen statt. Die Einzelzeitfahren und die Straßenrennen der Frauen und Männer stehen auf dem Programm des ZDF.



Los geht es am morgigen 19. September 2017, mit dem Einzelzeitfahren der Frauen. Das Rennen startet um 15.35 Uhr, ab 16.05 Uhr ist es im ZDF-Livestream zu verfolgen. Die Strecke führt über 21,1 Kilometer durch das Stadtzentrum von Bergen. Deutsche Starterinnen sind Lisa Brennauer und Trixi Worrack. ZDF-Live-Reporter ist Peter Leissl.