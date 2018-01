Stream TV und BOE wollen brillenloses 3D weltweit etablieren

Stream TV Networks und BOE Technology Group Co haben ihre Kooperation bekannt gegeben. Sie möchten mit den hochauflösende Panels von BOE und der UltraD3-Technologie von Stream TV hochauflösendes brillenloses 3D weltweit im Markt etablieren.



Mit den neuen Panels soll die Entwicklung von neuen Geräten in der gesamten Unterhaltungs- und Haushaltelektronikbranche angestoßen werden. Die Panels soll es in den unterschiedlichsten Größen für Smartphones, PC-Monitore und auch Großbildfernsehern geben.