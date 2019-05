Streaming-Ausgaben explodieren

Nie haben Konsumenten so viel Geld für Video-Inhalte ausgegeben. Eine aktuelle Prognose von McKinsey sagt einen nicht enden wollenden Anstieg voraus: Bis 2021 könnten die Ausgaben für Streamingdienste um fast ein Viertel wachsen.



Fast jeder nutzt mittlerweile Video-Streamingdienste. Das spiegelt sich in der Höhe der Ausgaben wieder, die Verbraucher für Video-Content in Kauf nehmen. Beim OMR Festival präsentiert McKinsey die aktuelle Prognose dazu. Darin wird klar: Die Ausgaben für Streamingdienste wachsen weiter.