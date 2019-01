Streaming-Highlights im Februar

Auch im Februar starten auf Amazon und Netflix wieder eine Menge neuer Serien, neben "Homecoming" und "Matrjoschka" unter anderem auch "The Umbrella Academy".



"Matrjoschka" erzählt die Geschichte einer jungen Frau namens Nadia (Natasha Lyonne), die in New York City Ehrengast auf einer Party ist, der sie nicht entrinnen kann. Die achtteilige Serie feiert an diesem Freitag (1. Februar) auf Netflix Premiere.