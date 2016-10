Streaming-Plattform "Filmstruck" startet

Der erste Video-On-Demand-Service für Arthouse und Independent-Filme "Filmstruck" steht kurz vor seinem Start. Vorerst soll er nur in den USA zur Verfügung stehen.



Die Streaming-Plattform "Filmstruck" soll in Kürze starten. Am 19. Oktober geht der Video-On-Demand-Service online, der sich vor allem auf Arthouse-Kino und Independent-Filme spezialisieren will. "Filmstruck" ist ein Projekt des Unternehmens Turner Broadcasting in Zusammenarbeit mit Criterion Collection.