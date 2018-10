Streaming-Plattformen weiter auf dem Vormarsch

Streaming-Plattformen wie Netflix oder Prime Video ziehen immer mehr Zuschauer an. Bisher hatten die "klassischen" Fernsehsender kaum auf den Trend reagiert. Doch es ist allerhöchste Zeit aus der Lethargie zu erwachen. Die Umsetzung einiger geplanter Konzepte wird jetzt intensiviert.



Aufwendig inszenierte Eigenproduktionen der Streaming-Plattformen sind schon lange keine Seltenheit mehr. Und sie funktionieren. Erst kürzlich feierte das Amazon-Original "Tom Clancy’s Jack Ryan" einen furiosen Einstand mit einer Reichweite von ca. 5,09 Millionen Zuschauern - allein in der ersten Woche. Laut dem "Horizont" erreichen Netflix und Amazon Prime zusammen mittlerweile fast 14 Millionen Menschen in Deutschland. 2017 bezog bereits jeder fünfte deutsche Haushalt einen kostenpflichtigen Videodienst. Die hohen Zuschauerzahlen lassen sich vor allen Dingen mit dem Wunsch der Konsumenten erklären, Medien zeit- und ortsunabhängig nutzen zu können. Amazon und Netflix werden weiterhin nicht von hohen Investitionen und teuren Produktionen zurückschrecken – auch weil der Eintritt von Disney in den Video-On-Demand-Markt kurz bevorsteht.