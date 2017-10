Streaming-Probleme bei Amazon-Kunden

Zahlreiche Kunden haben im Laufe des Wochenendes über Probleme bei verschiedenen Amazon-Diensten, vor allem wohl aber beim Videostreaming, berichtet. Gründe dafür sind noch nicht bekannt.



Wie am Sonntag zuerst das IT-Portal "Golem" berichtete, beklagten viele Kunden am Wochenende Streaming-Probleme bei Amazon Video, aber auch andere Dienste scheinen betroffen zu sein. Zumindest mehrten sich im Laufe des Sonntags auch Störungsmeldungen in Zusammenhang mit Amazon Echo und Music.