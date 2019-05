Streaming-Quoten jetzt auch täglich

Die AGF Videoforschung beschleunigt mit der Auslieferung einer neuen Auswertungssoftware die Ausweisung der Streamingdaten deutlich, liefert diese jedoch noch nicht wie beim herkömmlichen TV am nächsten Tag.



Ab sofort werden die konvergenten Reichweiten auf täglicher und nicht mehr auf monatlicher Basis bereitgestellt, informierte das Unternehmen am Montag. Der Zeitversatz von der Messung bis zur Ausweisung beträgt für die Daten aus dem Streaming-Projekt acht Tage nach Ende des Datentages anstelle von bislang ca. 28 Tagen nach Abschluss des Datenmonats.