Streaming-Technologie in der Gaming-Branche

Streaming ist in heutiger Zeit aus dem Alltag vieler Menschen nicht mehr wegzudenken und bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Dabei sind es die unterschiedlichsten Bereiche unseres Lebens, bei denen wir regelmäßig Streaming-Technologien begegnen.



In erster Linie ist der Unterhaltungssektor, in dem häufig mit Streaming gearbeitet wird. So schauen wir uns zum Beispiel gerne die neuesten YouTube-Videos an oder lassen uns bei Spotify und Apple Music von unseren Lieblingssongs in andere Welten entführen. Auch beim Schauen der neuesten Filme und Serien kommt bei Amazon, Netflix und Co. die Streaming-Technologie zum Einsatz.



Dies sind aber längst noch nicht alle Bereiche, bei denen Streaming angewendet wird. So erfolgt außerdem zum Beispiel die Übertragung von Sportereignissen aller Art via Streaming – ebenso wie Shows und Konzerte. Auch bei Computerspielen sowie im Bereich der Online-Glücksspiele setzen die Entwickler in vielen Fällen auf die Streaming-Technologie ein. Bei den Computer-Games ist es zum Beispiel das Portal Twitch, das zu den bekanntesten Anbietern gehört, aber längst nicht das einzige seiner Art ist.



PlayStation Now – Streaming für Gaming-Fans

Eine weitere interessante Möglichkeit, Inhalte zu streamen, findet sich in Form des PlayStation Now Angebots. Vor allen Spiele-Fans werden sich über das Games-Abo bei PlayStation freuen können. Im Prinzip funktioniert PlayStation Now so ähnlich wie man es zum Beispiel von Netflix oder Amazon kennt. Kunden zahlen jeden Monat einen Festbetrag und erhalten im Gegenzug Zugang zum umfangreichen Spieleportfolio von PlayStation.