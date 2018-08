Streaming beliebter als Fernsehen

Klassisches Fernsehen ist in den vergangenen Jahren weniger beliebt geworden, als es z.B. vor 10 bis 15 Jahren der Fall gewesen ist. Ein Grund hierfür ist die Zunahme der Streaming Dienste, welche bedingt durch schnelle Internetverbindungen fast überall in Deutschland genutzt werden können.



Fernbedienung vor Smart TV mit Streamingangebot

Die Nutzer können selbst bestimmen, welche Inhalte sie wann sehen und oftmals ist die Frage zwischen klassischem TV und Streaming auch eine Generationenfrage. Während es vor einigen Jahren noch üblich war, am Abend den Fernseher einzuschalten und zu schauen, was das Programm bietet, hat sich diese Gewohnheit in der heutigen Generation junger Menschen nicht durchsetzen können. Viele Jugendliche setzen nicht mehr auf das Free TV, sondern auf digitale Angebote, bei denen sie selbst bestimmen, was geschaut wird. Der Wunsch, selbst zu entscheiden, welches Format zu welcher Zeit geschaut wird, ist groß und so ist die Nachfrage nach dem klassischen TV Angebot deutlich gesunken.



Viele Menschen sind bereit, eine monatliche oder jährliche Pauschale zu entrichten, um über einen Streaming Anbieter genau das zu sehen, was man sehen möchte. Hinzu kommt, dass auf Werbung quasi verzichtet wird, so dass die nervigen Unterbrechungen spannender Filme und Serien ebenfalls entfallen. Mit Hilfe so genannter Familienkonten der Streaming-Anbieter lässt sich sogar eine Menge an Geld sparen.