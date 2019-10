Streaming ohne Ende – Binge Watching immer beliebter

Nervenaufreibende Cliffhänger sind dank Streamingdiensten wie Netflix, Prime und Co. quasi Geschichte. Denn dort können ganze Staffeln ohne Wartezeit und in einem Rutsch angesehen werden. Eine aktuelle Studie zeigt nun, wie beliebt das sogenannte Binge Watching ist.



Eben noch war der Schurke kurz davor, sein Geheimnis zu lüften, dann ein brutaler Cut: ein Cliffhanger, wie er im Buche steht. Früher wurden Zuschauer des linearen TV-Programms geradezu auf die Folter gespannt, wie die Handlung ihrer Lieblingsserie weitergeht.