Streaming – so entwickelt sich der westeuropäische Markt

Satte Umsätze bei Streaming-Diensten wie Netflix, Amauzon Prime und Co. prognostiziert der "Western Europe OTT TV & Video Forecasts Report". Allerdings gibt es eine klare Nord-Süd-Verschiebung bei den Abonnementenzahlen.



Streaming-Dienste boomen. Das belegen auch die Zahlen des "Western Europe OTT TV & Video Forecasts Report". Danach werden Serien- und Filmeinnahmen in 18 westeuropäische Länder im Jahr 2022 die Summe von 14,65 Milliarden US-Dollar erreichen. Das ist mehr als das Doppelte der 6,90 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016. Allein die Einnahmen in 2017 werden voraussichtlich um 1,69 Milliarden US-Dollar steigen.