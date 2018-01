Streaming wird in Europa grenzenlos

Bisher blieb der Bildschirm immer mal schwarz, wenn man im Ausland "Tatort", "Sportschau" oder das "heute-journal" sehen wollte. Dank einer neuen EU-Verordnung ist nun Hilfe in Sicht.



Mit der sogenannten EU-Portabilitätsverordnung können kostenpflichtige digitale Dienste bei einem vorübergehenden Aufenthalt im EU-Ausland genauso wie im Heimatland genutzt werden. Reisende in der EU brauchen jetzt nur noch einen Zattoo Premium-Account und einen Internetzugang.