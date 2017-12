Streaminganbieter Juke stell Videoangebot ein

Der Streamingdienst Juke stellt sich zu Jahresbeginn 2018 neu auf. Das Videoangebot mit Filmen und Serien wird dabei eingestampft.



Ab Januar wird sich der Streaminganbieter Juke hauptsächlich auf Musik konzentrieren. Das Angebot an Filmen und Serien entfällt, wie Juke seit gestern seinen Kunden mitteilt. Das Brisante daran: Bei Juke konnten Filme und Serien nicht nur geliehen sondern auch gekauft werden. Kunden, die dies getan haben, werden ab Januar keinen Zugriff mehr auf Ihre Käufe haben. Der Anbieter informiert deshalb seine Nutzer und verspricht Rückzahlungen.