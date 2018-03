Streamingdienste punkten werbefrei

Wenn Deutsche auf ihrer Couch sitzen, schauen sie nicht selten Serien, Filme und Dokus bei Streaminganbietern. Aber wieso streamen eigentlich immer mehr Menschen bei bei Netflix, Amazon Prime Video und Co.?



Das Free-TV ist kostenlos, doch haben die Fernsehsender immer mehr mit der Konkurrenz durch Streaminganbieter zu kämpfen. Statista ist im Auftrag von "nextMedia.Hamburg" der Tatsache auf den Grund gegangen, dass Netflix, Amazon Prime Video und andere Plattformen so einen großen Zuspruch erhalten.