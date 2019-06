Streamingmarkt wächst rasant

Der Markt für kostenpflichtige Streamingdienste in Deutschland wächst dynamisch. Im ersten Quartal dieses Jahres nutzten 22,7 Millionen Menschen kostenpflichtige Online-Filmangebote.



Das teilte das Marktforschungsinstitut GfK am Donnerstag in Nürnberg mit. Im Vergleich zum letzten Quartal 2018 entspreche das einem Zuwachs um neun Prozent. Rund 60 Prozent der Nutzer sind 14 bis 39 Jahre alt. Allerdings stieg in den vergangenen neun Monaten der Anteil der Nutzer ab 50 Jahren um 4 auf 19 Prozent. Außerdem dringe der Markt langsam in breitere Nutzerschichten vor.