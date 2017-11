Streamt Disney dann zum Schnäppchenpreis?

Wenn Disney mit seinem eigenen Streamingdienst online geht, soll es für Nutzer vor allem ein Vorteil geben: Der Anbieter will günstiger sein als Konkurrent Netflix. Müssen Konsumenten dafür mit einem abgespeckten Programm leben?



Marktführer Netflix bekommt bald einen neuen Mitspieler in der Welt des Videostreamings. Disneys Pläne für das eigene Projekt werden immer konkreter. Um sich einen Platz in den vorderen Reihen der Anbieter zu sichern, baut Disney auf den Preis. Das Angebot der Walt Disney Company soll für Nutzer erschwinglicher sein als Netflix.