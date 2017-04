Street Art auf Sky Arts HD zum Ostermontag

Authentische Einblicke in die nationale und internationale Street-Art-Szene gewährt Sky Arts HD ab Ostermontag. In der Eigenproduktion lernt der Kulturjournalist Axel Brüggemann zusammen mit den Zuschauern Street Art und deren Macher kennen.



Die Kunst der Straße feiert Sky Arts auf ganz eigene Art. Dazu ist der Sender eine Partnerschaft mit "Magic City" eingegangen. Die Ausstellung über Urban-Art ist seit 13. April in München für gut fünf Monate zu sehen. Sie präsentiert 3D-Illusionen, Graffitis, Skulpturen und Wandgemälde. Außerdem läuft im Rahmen des "Magic City"-Kinoprogramms jeden Sonntag eine Folge von "Art in the City". Die Ausstrahlung auf Sky erfolgt am darauffolgenden Montag.