"Street Fighter": Videospielreihe bekommt neue Serienadaption

Die Prügelspielereihe "Street Fighter" bekommt eine weitere filmische Umsetzung. Dieses Mal wird es eine TV-Serie.



Sogenannte Beat-em-Up-Videospiele haben eine lange Tradition. Einer ihrer prominentesten und ältesten Vertreter ist Capcoms "Street Fighter", welches bis 1987 zurückreicht. Der jüngste Ableger, "Street Fighter V", kam 2016 auf den Markt. Obwohl solche Adaptionen selten großen Erfolg vorweisen konnten, wurde jetzt eine neue TV-Serie basierend auf dem Stoff angekündigt. Das berichtet die Branchenseite "Deadspin".