Streit mit Til Schweiger - Jan Ullrich in Gewahrsam

Seit zwei Jahren sind Til Schweiger und Jan Ullrich Nachbarn auf Mallorca. Dann kommt es zu einem Eklat. Der Ex-Radprofi soll auf das Anwesen des Filmstars gekommen sein. Die Polizei rückt an, Handschellen klicken, Ullrich muss auf die Wache. Was ist passiert?



Nach einem Streit auf dem Grundstück seines Nachbarn Til Schweiger ist der frühere Radprofi Jan Ullrich auf Mallorca vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen worden. Am Samstagabend, nach rund 24 Stunden, wurde der 44-jährige Ex-Sportstar wieder auf freien Fuß gesetzt, wie eine Gerichtssprecherin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.