Streit um Bundesliga im TV: Discovery und Sky ohne Einigung

Ohne Einigung zwischen Discovery/Eurosport und Sky wird es für die Fußballanhänger teuer. Die Fronten sind kurz vor der ersten Übertragung verhärtet.



Eine Lösung ist nicht in Sicht. Das US-Unternehmen Discovery und der Pay-TV-Sender Sky können sich nicht über die Einspeisung von 45 Spielen aus dem Bundesliga-Paket einigen. Drei Tage vor der ersten Live-Übertragung bei der Discovery-Tochter Eurosport sind die Fronten weiter verhärtet. Für den Fan bedeutet der nicht gelöste Streit zusätzliche Kosten.



"Wir sind weiter an einer Lösung interessiert, an juristische Schritte denken wir nicht", sagte Discovery-Chefin Susanne Aigner-Drews am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Vor einigen Wochen hatte Discovery noch eine einstweilige Verfügung gegen Sky erwirkt und Werbeaussagen verbieten lassen.



Discovery/Eurosport hat von der Deutschen Fußball Liga (DFL) ein Paket mit 45 Spielen erworben, die Mehrzahl davon am Freitagabend. Über eine Einspeisung ins Sky-Programm können sich die Unternehmen nicht einigen. "Stand heute werden wir die von uns erworbenen Bundesligaspiele exklusiv im Eurosport Player zeigen", sagte Susanne Aigner-Drews. Dabei handelt es sich um ein Angebot, das nur über das Internet zu empfangen ist.