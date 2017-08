Streit um Drittsendezeiten: Sat.1 siegt vor Gericht

Sat.1 hat sich erfolgreich dagegen gewehrt, drei Produktionsfirmen Sendeplätze in seinem überregionalen Programm einräumen zu müssen.



Das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße gab einem entsprechenden Eilantrag des Privatsenders statt, wie es am Freitag mitteilte. Die für Sat.1 zuständige rheinland-pfälzische Landesmedienanstalt (LMK) hatte im Februar an drei Produktionsfirmen Zulassungen vergeben. Sat.1 hätte ab Anfang März Sendeplätze zur Verfügung stellen müssen, klagte aber dagegen ( DF berichtete).