Streit um Roboterautos: Neue Vorwürfe von Google

Die Entwicklung neuer Technologie wirft immer auch die Frage auf: Wer hat es erfunden? Aktuelles Beispiel sind die Roboterautos, wo Google dem Fahrdienst Uber Ideen-Diebstahl vorwirft. Nun geht der Streit in die nächste Runde.



Der Fahrdienst-Vermittler Uber kommt aus dem Ärger nicht heraus. Im Verfahren um die angebliche Nutzung fremder Roboterwagen-Technologie wirft die Google-Schwesterfirma Waymo Uber nun auch vor, eine Laserradar-Version vor Gericht unterschlagen zu haben. Ein Medienbericht droht zudem mit weiterem Imageschaden: Apple habe Anfang 2015 gedroht, die App wegen Datenschutz-Verstößen aus der iPhone-Plattform zu verbannen, schrieb die "New York Times".