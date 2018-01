Streit zwischen ARD und Verlegern: Ein Treffen soll helfen

Der Hessische Rundfunk (HR) versucht, den Streit zwischen der ARD und den Zeitungsverlegern zu schlichten. Die Lösung soll so aussehen: Durch besseres Kennenlernen der "anderen Seite" soll eine Verständnisbasis etabliert werden.



Der HR will die Diskussion zwischen der ARD und den Verlagen entspannen. Man wolle gegenseitiges "Nichtwissen" abbauen, schreibt das Medienmagazin "journalist" in seiner Januar-Ausgabe.