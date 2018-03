Strengste Geheimhaltung zwischen Disney, Fox und Sky

Die Sendeanstalten Sky, Fox und Disney gehen einen nächsten Schritt in Richtung der geplanten Übernahmen. Dafür unterzeichnen sie eine Vertraulichkeitserklärung.



Zu den geplanten Unternehmensübernahmen bei Sky, 21st Century Fox und der Walt Disney Co. gehört das Unterzeichnen einer Geheimhaltungsvereinbarung. Diesen Schritt sind die Unternehmen laut einem "W&V"-Bericht jetzt gegangen.