Striesow wünscht sich Rügen-"Tatort"

Schauspieler Devid Striesow (45) möchte als "Tatort"-Kommissar einmal an seinem Geburtsort, in Bergen auf der Insel Rügen, ermitteln.



"Das wäre mir eine Herzensangelegenheit", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. "Meinetwegen würde ich da auch mit dem Fahrrad unterwegs sein!" Sollte es entsprechende Überlegungen und eine Anfrage des Norddeutschen Rundfunks (NDR) geben, sei er jedenfalls interessiert. Striesow ist seit 2013 als Hauptkommissar Stellbrink im "Tatort" des Saarländischen Rundfunks (SR) zu sehen. Am Sonntag (27. Januar, 20.15 Uhr, ARD) läuft mit "Der Pakt" die achte und letzte Ausgabe mit ihm.