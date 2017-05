Studenten entwickeln Augmented-Reality-Brille für 29 Euro

Niederländische Studenten wollen einen Bausatz zum Schnäppchenpreis versenden, aus dem Käufer eine Augmented-Reality-Brille basteln können. Die Brille erweitere die echte Welt um 3D-Visualisierungen, sagen sie.



Laut Forschern der Hochschule "University of Twente" in den Niederlanden bringen fünf ihrer Schützlinge eine Brille auf den Markt, die bezüglich ihrer Funktionalität vergleichbar mit der HoloLens von Microsoft ist. Der Unterschied: Microsoft verlangt 3.000 US Dollar für das Gerät, die Studenten wollen gerade einmal 29 Euro für den Bausatz ihrer Augmented-Reality-Brille haben.